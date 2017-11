Imagini din zona Parlamentului. Lant uman in ziua dezbaterii motiunii de cenzura (VIDEO)

Cateva mii de persoane au raspuns initiativei liberalilor de a forma un lant uman in jurul Palatului Parlamentului, chiar in timp ce in cladire se dezbate motiunea de cenzura pe care au initiat-o, la adresa Guvernului Tudose, dupa modificarile aduse Codului Fiscal.

De altfel, aceasta dezbatere, inceputa in jurul orei 11 (asemeni miscarii ce vine sa sustina demersul PNL – sprijinit de parlamentari ai USR si PMP) este in plina desfasurare si la momentul de fata.

Mai multi lideri ai formatiunii au iesit in strada, alaturi de liberali si de cei care au ales sa se ralieze miscarii in cauza. Ludovic Orban si Cristian Busoi s-au adresat celor care au raspuns initiativei PNL, venind in Parcul Izvor cu pancarte, steaguri si fluiere si scandand, printre altele, “PSD, ciuma rosie!”.

sursa foto, video: PNL/Facebook