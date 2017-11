Imagini de necrezut cu un autocar MAI. Jandarmeria a reactionat deja (VIDEO)

O inregistrare realizata cu o camera de bord dezvaluie un episod in care, la un moment dat, adrenalina atinge cote maxime.

In imaginile surprinse deunazi pe linia tramvaiului 41, supranumit “metroul usor” din Capitala, se observa, la un moment dat, o scena greu de anticipat si care ar fi putut avea consecinte grave. Un autocar albastru, pe placuta de inmatriculare a caruia se vedea ca apartine Ministerului de Interne, apare din senin pe linia de tramvai. Nu oricum, ci facand un viraj din scurt si evitand in ultima clipa un mijloc de transport aflat in plin parcurs, inainte de a-si continua drumul. Tot pe spatiul destinat tramvaielor, pentru ca in tot acest timp, pe acelasi sens de mers, erau coloane de masini.

N-a trecut multa vreme de cand imaginile postate pe Youtube de utilizatorul “bebe bebe” s-au raspandit in mediul online, fiind preluate inclusiv de televiziuni, pana ce reprezentantii Jandarmeriei sa reactioneze. Astfel aflam ca se stie deja cine e soferul teribilist – un plutonier major. “In urma aparitiei in mediul on line a imaginilor cu autospeciala(autocar) inmatriculata cu numere MAI, facem urmatoarele precizari: Autocarul apartine unei unitati din cadrul Jandarmeriei, iar in acest moment s-au dispus masuri de urgenta pentru a stabili vinovatia soferului implicat. Soferul autobuzului a fost identificat, plutonier major E.M, incadrat in anul 2007. Acest comportament in trafic nu este tolerat si nu este specific conducatorilor din cadrul institutiei noastre. Ne cerem scuze pentru aceasta situatie”, transmit oficialii Jandarmeriei Romane.

sursa foto: capturi youtube, sursa video: youtube