Imagini de la repetitia generala pentru parada militara de 1 decembrie (VIDEO)

Se apropie Ziua Nationala, astfel ca pregatirile pentru traditionala parada militara din zona Arcului de Triumf sunt pe ultimii metri.

A fost forfota in prima parte a zilei de sambata, in zona in care, peste mai putin de o saptamana, vor defila peste 3000 de militari si specialisti de la Ministerul Apararii, cel de Interne si de la SRI.

Mai exact, s-a desfasurat un antrenament general pentru defilarea militara de 1 decembrie. Astfel ca, in prima faza s-a oprit traficul rutier in zona. Apoi participantii la parada au putut repeta pasii pe care ii vor parcurge vinerea viitoare, in sunet de fanfara si cu un comentariu de specialitate, destinat romanilor care vor veni la Arcul de Triumf, de 1 decembrie, si care vor sa afle detalii despre momentele paradei.

Si zilele trecute a avut loc o repetitie, insa pe terenul de instructie Ghencea.





sursa video: Facebook/MApN, sursa foto: captura video