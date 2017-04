Ilinca Vandici s-a maritat

Cu aproximativ doua luni inainte de a veni mama pentru prima oara, Ilinca Vandici a oficializat relatia pe care o are cu iubitul ei.

Fericitul eveniment din viata familiei Neacsu – asupra caruia indragostitii au mentinut o discretie maxima – a avut loc in preajma Pastilor, cununia fiind oficializata in afara Bucurestilor, din cate anunta jurnalistii de la wowbiz.ro, care au obtinut si o prima reactie de la prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil!”, de la Kanal D. “M-am maritat si sunt foarte fericita, insa nu doresc sa fac alte comentarii”, a ales sa transmita viitoarea mamica.

In varsta de 30 de ani, Ilinca Vandici urmeaza sa aduca pe lume, in vara, rodul relatiei de iubire pe care o are de aproape doi ani cu tanarul afacerist Andrei Neacsu.

sursa foto: Facebook/Ilinca Vandici