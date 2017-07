Ilinca Vandici e mama unui baietel

Pentru prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil!” ziua de 23 iulie are, mai nou, o insemnatate parte, fiind cea in care si-a tinut pentru prima oara in brate bebelusul.

Ilinca Vandici a adus pe lume, duminica, un baietel sanatos si voios, care, potrivit wowbiz.ro, a luat nota 10 si a avut 3, 9 kilograme, la nastere.

Ilinca (30 de ani) si iubitul ei, Andrei, s-au casatorit in mare taina, in aceasta primavara, si au asteptat cu nerabdare momentul in care aveau sa isi cunoasca primul urmas. Cu cateva saptamani in urma, prezentatoarea TV s-a retras din lumina reflectoarelor, lasandu-i, temporar, locul la carma emisiunii cantaretei Andreea Banica.

sursa foto: Facebook/Ilinca Vandici