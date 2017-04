Ilie Nastase prezinta scuze pentru cele intamplate la Constanta: viata mea ramane dedicata tenisului

Pe fondul comentariilor aparute in spatiul public, dupa incidentele de la meciul de Fed Cup de sambata, in urma carora a parasit arena si locul de pe banca destinat capitanului nejucator al tricolorelor, alegandu-se si cu o suspendare din directia Federatiei Internationale, dar si dupa referirile facute la viitorul copil al Serenei, fosta glorie a tenisului autohton a iesit la rampa cu un mesaj.

Este vorba despre o postare pe Facebook, prin care isi prezinta scuze fata de incidentul aparut la meciul de Fed Cup, contra Marii Britanii, dar si fata de Serena Williams, despre care sustine ca o “stimeaza” si o “respecta”, sustinand, totodata, ca i se pare ca au fost si reactii exagerate.

“In ultimele zile, numele meu si situatia neplacuta creata la meciul Romania — Anglia din cadrul Fed Cup in urma declaratiilor mele au fost prezente in presa nationala si internationala. Nu doresc sa contest reactiile negative pe care le-am primit, dar as vrea sa aduc cateva cuvinte acum, dupa o perioada de gandire pe aceasta tema. (…) Declaratiile mele din cadrul meciului Fed Cup au starnit, pe buna dreptate, controverse si suparare in cadrul publicului, al presei si, cel mai dureros, al lumii sportului alb. Nu voi incerca sa apar cuvintele, dar va asigur ca in spatele lor se afla doar dorinta mea de a apara interesele echipei Romaniei si ale tenisului romanesc (…) Ceea ce s-a intamplat la Constanta a fost exagerat de catre toate partile. (…) Dar viata mea ramane dedicata tenisului si publicului sau si va rog sa acceptati, atat cat se poate, scuzele mele”, a transmit Nastase in mesajul sau, citat pe site-ul stiri.tvr.ro.

