Ileana Badiu, dialog socant cu… vaginul

Oameni buni, nu ne ajung reclamele cu tampoanele cu aripioare sau fara, cremele pentru umidificat vaginul, alifiile antihemoroizi, nu. Acum a venit vremea „pasaricilor” vorbitoare!

Voi stiti cu adevarat ce vor pasaricile voastre cu adevarat, doamnelor? Nu? Ei, atunci cautati reclama companiei Idelyn la produsul pe nume Beliema, comprimate vaginale. Cel mai usor o puteti gasi pe pagina de Facebook a Ilenei Badiu, fosta Pescariu, dar si pe alte pagini ale unor doamne la fel de „in pas cu timpul lor”. Acolo veti vedea o suita de buze, asezate vertical, precum anumite labii de stim noi unde. De fapt, ce vorbesc eu. Asta si sunt: niste „pasarici” care se sfatuiesc intre ele, folosind diverse apelative cum ar fi „gogosica” sau „briosica” (n-am auzit cuvantul savarina, jur). Din inteligenta conversatie aflam destule lucruri: cum ca nu le place sa fie strivite pe seaua de bicicleta de la sala sau de oras, si nici „jumulitul” nu prea le e drag, drept pentru care deplang moda anilor 70, cand padurile erau viguroase si tunsoarea „afro” facea valva mare. Apoi, atentie mare, doamnelor, nu mai dati vina pe ciupercuta, ci aflati ca inamicul „gogoselelor” este bacteria cea rea pe care Beliema o spulbera cu puterea ei nemarginit de binefacatoare. Deci, am ajuns si aici, sa facem reclame cu „briosute” care stau de taina. Si nici nu poarta chilotei. Oare ce-ar mai putea urma: sanii care se revolta impotriva sutienelor push-up, miscarea cuculetelelor impotriva prezervativelor nelubrifiate, sfatul supozitoarelor, traditiille si cutumele hemoroizilor de exterior, grupurile de actiune ale spermatozoizilor care nu vor sa fie dati in gat sau suferintele cosurilor fesiere. Va jur, oameni buni, se duce lumea de rapa…

Iaca mostra de dialog intre „pasarici”, asumat de Ileana Badiu si o prietena de-a ei (n-ar fi fost nimic daca discutia ar fi avut loc intre ele si atat, fara sa afle si tot poporul. Dar, nah, e la moda sa nu avem tabu-uri)

“– Buna Ana.

– Buna Ileana.

– Ce mai face vaginul tau?

– Poftim?!?!?

– Pai, daca tot suntem femei si tot ne stim de-o viata si tot avem o varsta la care ne asumam fiecare organ in parte, fie el ficat sau plaman, de ce n-am vorbi la fel de liber si de asumat si despre sau cu vaginele noastre?! Deci, ce mai face vaginul tau, Ana?

– Nu stiu Ileana, vrei sa-l intreb? Ii transmit ceva din partea ta sau il pun in legatura cu vaginul tau ca sa nu mai plimbam vorba de ne sta pe buze…

– Pai, Ano sunt de-acord sa vorbeasca ele doua cu buzitele lor, dar cum sa nu stii ce face vaginul tau?!

– Mai Ileana vaginul meu face bine… e vesel ca la 20 de ani, il ingrijesc cu produse Beliema de la Idelyn, ca mi-e drag de el si il vreau sanatos si voios, nu-l pieptana ca e chel precum Kojak, din copilaria noastra, dar il aranjez de cate ori e nevoie si ii pun si fundite rosii mereu la chiloti, sa nu mi-l deoache careva! Vaginul tau ce face?

– E frezat, e curat, e sanatos si-l saluta pe-al tau! Vagin de la vagin.

– Auzi, da’ ce-ti veni cu dialogul vaginelor noastre?

– Imi veni asa: ca mai uit ca si in ziua de azi, subiectul sanatatii si al igienei intime este inca tabu. Ai zis “vagin” s-a intors toata omenirea sa se uite la tine. Cred ca e vremea sa purtam un dialog deschis: “Buna, buna, tu cu ce iti speli si tratezi vaginul? Te simti bine? Folosesti tratamentele Beliema de la Idelyn? Nu?! Asculta-ti nitel vaginul si vezi ce bine o sa-i fie, cu aceste produse.”

– Da. Inteleg ce zici. Daca ar putea ele vorbi cu buzitele lor, oare ce ne-ar spune?

– Ne-ar spune sa fim mandre de ele, sa le bagam in seama si atunci cand nu striga dupa ajutor si sa le respectam, pentru ca sunt la fel de importante si firesti precum inimile care ne bat in piept.”

Andreea Marin transmite din buda

Bre, ce face foamea din om… Zana Surprizelor s-a reprofilat pe reclama sociala. Si ne vorbeste dintr-o buda despre faptul ca 2 miliarde de oameni n-au vazut in viata lor o toaleta. De parca nu putea sa ne informeze din parc. Oricum, buda Andreei sclipeste de curatenie si, probabil, ca e data cu smacuri zilnic. Oare nu era mai aproape de realitatea celor 31 la suta dintre gospodariile de romani care au WC-uri sub forma de groapa sa fi filmat ea intr-o toaleta asa zis ecologica, d-aia Toy Toy, de-si emigreaza parul din nas cand le deschizi usa? Asa, de dragul unui cine-verite adevarat… Dar, asta nu e tot, cica respectiva campanie probuda e condusa de Teo. Frate, unii scot bani si din haznale…