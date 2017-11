Il contrazice pe Iohannis. Dragnea: Tariceanu,”om foarte echilibrat, cu niste principii sanatoase”

Daca deunazi presedintele afirma, de la Cotroceni, ca al doilea om in stat lasa “impresia ca e putin obsedat”, referitor la afirmatiile acestuia privind existenta unui stat paralel, liderul PSD i-a facut lui Tariceanu o caracterizare cu totul opusa celei conturate de Iohannis.

In baza anilor in care a lucrat alaturi de actualul presedinte al Senatului si, totodata, lider ALDE, seful social-democratilor a conturat un portret al lui acestuia. “Domnul Calin Popescu Tariceanu (…) este un om foarte echilibrat, foarte echibrat,un om asezat, un politician pe care eu il respect foarte mult, cu niste principii foarte sanatoase”, a afirmat Dragnea, vineri, de la Parlament.

Totodata, seful PSD a adus in discutie faptul ca “sunt din ce in ce mai multi oameni care vorbesc despre statul paralel” si n-a pierdut ocazia sa formuleze o concluzie ironica la adresa primului om in stat. “Poate de acolo de sus nu se vede (…) poate din nori nu vezi exact ce se intampla jos, se pare ca sunt mai multe informatii care il contrazic pe presedinte”, a punctat Dragnea.