IGSU incepe testarea sirenelor de alarmare

De marti incepand, de la ora 10, si pana vineri, in mai multe orase ale tarii, inclusiv in Capitala, vor rasuna – la un moment dat- sirene. Este vorba despre un exercitiu de alarmare, pregatit de catre reprezentantii IGSU.

UPDATE: Iata ce transmit reprezentantii ISU Bucuresti locuitorilor Capitalei si ilfovenilor: “Daca locuiti sau va aflati cu caracter temporar in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, este bine de stiut ca miercuri, 19.04.2017, in intervalul orar 10:00-12:00, vor fi actionate sirenele de alarmare amplasate pe cladirile de locuit, institutiile publice sau alte amenajari, cu prilejul exercitiului PROCIV 2017.

Deoarece zgomotul puternic poate induce senzatia de panica, informati din timp membrii familiei asupra faptului ca va fi o testare a sistemului de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de protectie civila”.

Practic, se are in vedere testarea sistemului alarmelor in situatii de urgenta. Astfel ca, de pe 18 si pana pe 21 aprilie, in functie de un calendar, sirenele se vor auzi in intervalul 10-15.

De altfel, reprezentantii Inspectoratului au anuntat aceasta actiune inca de zilele trecute, astfel incat, in momentul in care oamenii vor auzi aceste sunete sa nu se sperie, si sa stie ca este vorba despre un exercitiu de alarmare.

La nivelul Bucurestiului, sirenele se vor auzi, conform calendarului facut public din directia IGSU, in cursul zilei de miercuri.

Exercitiul in cauza se numeste PROCIV 2017 si se anunta a fi “unul dintre cele mai ample din ultimii ani”, din cate au anuntat oficialii Inspectoratului.

Iata calendarul:

sursa foto: Facebook/IGSU