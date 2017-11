Iesire “cu cantec” in club. Explicatiile lui Mihai Stoica pentru incident

O iesire in oras, impreuna cu fiica si cu iubitul tinerei, a luat, la un moment dat o alta turnura. O recunoaste chiar directorul sportiv al FCSB in reactia prin care isi spune, practic, propria varianta asupra celor intamplate la clubul din Capitala.

Concret, Mihai Stoica sustine ca a intervenit intr-un incident pentru a-i lua partea iubitului Teodorei, fiica sa. Admite ca la un moment dat a ridicat vocea, darare o explicatie si pentru acest aspect.

“Am iesit a 2 a oara in club in ultimele 15 luni. N-am fost lovit de nimeni, n-am lovit pe nimeni, doar am intervenit pt Dan, prietenul fiicei mele, care se implicase intr-un incident. In interiorul clubului, am aplanat conflictul, afara mi-am iesit din minti si am exagerat, urland, in momentul in care cineva l-a bruscat pe Dan, desi parea ca se linistise. Nu-l cautionez, a gresit, nu e prima oara, dar sper sa fie ultima. Am facut ce ar face orice barbat pt familia sa, pt ca el, alaturi de copilul meu pe care-l iubesc neconditionat, este familia mea. P.S. Azi dimineata am fost la antrenament, ne-umflat, ne-tumefiat, ne-invinetit”, sustine Stoica, cu intentia de a demonta, practic, zvonurile aparute pe acest subiect. Explicatiile oficialului FCSB, formatia finantata de afaceristul George Becali, sunt insotite si de o fotografie, din care sa rezulte ca fata sa nu are nicio urma de la vreo altercatie, cum s-a speculat intr-un articol din presa sportiva.

sursa foto: captura Facebook/Mihai Stoica