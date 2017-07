Ierusalim, teatru de razboi

Trei palestinieni si-au pierdut viata in violentele din ultimele zile din Ierusalim si Cisiordania iar sute de persoane au fost ranite in urma protestelor contra noile masuri de securitate instalate la Esplanada Moscheilor. In egala masura, trei israelieni au fost ucisi de un palestinian inarmat cu un cutit, in colonia evreiasca Halamish.

De o saptamana, confruntarile dintre fortele de securitate israeliene si manifestantii palestinieni, care acuza Israelul ca a instalat detectoare de metale la accesul celui de-al treilea loc sfant al Islamului, in orasul vechi din Ierusalim, au atras atentia comunitatii internationale. Dar, pana acum, confruntarile nu s-au soldat decat cu raniti. Aceasta crestere a violentelor este subiectul unei reuniuni de urgenta, astazi, a Consiliului de securitate al ONU.

Dupa un atac ucigas contra unor politisti (14 iulie) in proximitatea Esplanadei Moscheilor, loc unde sunt acumulate tensiunii de decenii, autoritatile israeliene au instalat porti de securitate si detectoare de metale, si au interzis accesul barbatilor avand varsta mai mica de 50 de ani, masuri denuntate de presedintele palestinian Mahmud Abbas, care a anuntat inghetarea contactelor cu Israelul cata vreme ele nu vor fi anulate. Masurile au realimentat temerea palestinienilor ca Israelul va prelua controlul exclusiv al Esplanadei, zona a carui acces este controlata de statul evreu dar a carei gestiuni ii revine Iordaniei. Ieri, UE, prin vocea sefei diplomatiei europene, Federica Mogherini, a cerut Israelului si Iordaniei”sa conlucreze pentru a gasi solutii de asigurare a securitatii pentru toti” in Ierusalimul de Est, in timp ce presedintele Turciei, Recep Erdogan, a denuntat ”excesul de forta” la care au recurs israelienii.