Icoana rock a SUA, made in Mexico

Folosita de Jimi Hendrix, Buddy Holly sau Eric Clapton, celebra chitara Fender Stratocaster este fabricata si de mexicanii pe care presedintele SUA ii vrea ingraditi de un zid. Creata acum 63 de ani de Leo Fender, chitara iese din uzina din Ensenada aflata la 100 de km de frontiera californiana.

In fata sumelor enorme reprezentate de industria americana de automobile, unul din punctele fierbinti de renegociere a tratatului de liber schimb Alena (NAFTA), semnat de SUA, Mexic si Canada. Cele 540 de milioane de dolari aduse economiei SUA de Fender par un fleac. Dar este un caz emblematic, in era Trump. Lutieri americani ca Fender, CF Martin&Co si Taylor, si-au transferat o parte din productie in Mexic, unde mana de lucru este mai ieftina, pentru a reimporta produsele in SUA unde piata de profil se confrunta cu modele ieftine venite din Asia. ”Comertul este vital pentru fabricantii americani de chitare si orice industrias care-si poate fabrica produsele in strainatate va profita de asta”, estimeaza Rory Masterson, analist pentru sectorul manufacturier al firmei IBISWorld, citat de Afp. Daca renegocierea Alena se traduce prin noi taxer vamale chitarelor fabricate in Mexic, Fender trebuie sa se adapteze, adauga analistul, estimand ca ar putea inchide uzina din Ensenada si transferarea productiei intr-un loc de unde vor putea vinde mai usor.

La juma de pret

Muncitorii mexicani produc aici o versiune simplificata a modelului Stratocaster, vanduta la jumatate de pret fata de omologul ei american, adica aproximativ 600 de dolari (515 euro). De la crearea modelului Stratocaster, Leo Fender dorea ca el sa poata fi fabricat in serie mare cu numeroase piese intersanjabile, de aceea modelul se preteaza bine la o fabricatie in strainatate. Cifrele oficiale sunt imprecise dar, dupa intrarea in vigoare a tratatului Alena, importurile in SUA a chitarelor fabricate in Mexic au crescut cu 90%, anul trecut fiind de 38 milioane de dolari.

MIA si MIM

Mexic se afla pe pozitia a treia in randul tarilor importatoare de chitare in SUA (21%) in spatele Chinei si Indoneziei, Canada avand un procent de 16%. Potrivit lui Masterson, importurile satisfac o treime din cererea totala a pietei SUA. Amatorii de Fander afirma ca modelele Stratocaster fabricate in SUA, cunoscute sub numele MIA (Made in America) sau mai bine facute si au un sunet mai bun decat cele ce vin din Mexic, botezate MIM (Made in Mexico), in general fiind vorba de dispozitivul care transforma vibratia corzilor in semnal electric. Fender, care nu este cotat la Bursa, a ramas mereu discret cu privire la avantajele financiare pe care i le ofera productia din Mexic. Morris Cohen, expert in procese industriale, care preda logistica la Warton School (universitatea din Pennsylvania) a vizitat, dupa alegerea lui Trump, o uzina din Mexic de fabrica chitare. ”Nu erau deloc ingrijorati. Mi s-a explicat ca, fie si tratatul Alena eliminat, nu are cum sa se treaca peste noapte la tarife vamale de 35%”. Aproape toate companiile exportatoare produc in Mexic si ”au mecanisme extrem de eficace pentru a integra si coordona liniile de productie”, a adaugat el.