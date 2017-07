I-au cumparat masina lui Tom Hanks

In urma cu un an, celebrul actor Tom Hanks a pozat langa un vechi Fiat Polski, adica Fiat 126, declarand ca s-a indragostit de micuta masina. Acum chiar va primi una.

Poloneza Monika Jaskolska din orasul Bielsko-Biala, adica exact unde au fost construite micile masini din 1973 pana in 2.000, a avut ideea de a organiza o cheta pe Instagram ca sa-i cumpere un Fietel 126 lui Tom Hanks. Fara prea mare efort, ea a reusit sa adune circa 8.500 de zloti (adica aproape 1.700 de lire sterline) si a achizitionat masina care era initial vopsita intr-o culoare mai mult pentru femei, turcoaz. Un atelier din oras s-a obligat s-o revopseasca si acum Hanks va primi un Fiat 126 din 1974 de un alb stralucitor. Masina are si un soi de husa alba pe care au semnat si si-au spus gandurile toti cei care au contribuit la achizitionarea sa. Autovehicului urmeaza sa isi ia zborul spre Los Angeles, la domiciliul marelui star american. Averea lui Tom Hanks este evaluata la nu mai putin de 300 de milioane de dolari, deci merita sa asteptam sa vedem cum va primi cadoul si mai ales cum se va revansa fata de prietenii sai polonezi.