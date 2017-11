Huiduitul la proteste te baga-n puscarie

Propunerile din proiectele de modificare a legilor din domeniul ordinii publice contin niste concepte bizare care, odata implementate, lasa loc unor masuri ce se pot aplica practic oricui.

Printre acestea exista propunerea de incriminare si pedepsire cu inchisoare de la trei luni la un an pentru fapta de a „intrebuinta cuvinte, expresii, gesturi jignitoare sau obscene” la adresa organelor de ordine. Practic, orice gest sau cuvant care nu i-ar placea politistului ar putea fi calificat drept comportament infractional, respectiv ultraj. APADOR-CH remarca, pe buna drepatate, ca “spre exemplu, in cadrul unei adunari publice, nemultumirea, protestul se exprima si sub forma unor huiduieli. Potrivit textului de lege propus, aceste huiduieli pot fi interpretate de politist drept «cuvinte, expresii ori gesturi jignitoare», astfel ca toate persoanele participante la acea adunare publica pot deveni autori ai infractiunii de ultraj. In prezent, in art. 257 din Codul penal este incriminata o forma a ultrajului verbal, si anume ultrajul comis prin amenintare. Amenintarea este o fapta mai grava decat «jignirea» si de aceea sanctionarea penala a celui care ameninta un politist se justifica prin pericolul unei astfel de fapte. Dar, altul, mai scazut, este pericolul unor «gesturi, cuvinte sau expresii jignitoare»”. Cu alte cuvinte, daca propunerea va fi adoptata in lege, un simplu “Iesi afara, javra ordinara”, te baga la bulau.