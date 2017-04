”Hrebenciucul” liberal, oparit pe ”marele PNL” si dezamagit de Crin Antonescu

Odata achitat de instanta in procesul ASF, Dan Radu Rusanu denunta indiferenta manifestata de Crin Antonescu fata de el si critica combinatia PNL-PDL.

Considerat multa vreme a fi ”eminenta cenusie” a PNL, Dan Radu Rusanu a picat pe bec dupa ce a preluat sefia ASF. Moment in care liderul PNL de atunci, Crin Antonescu, si-a lasat balta colegul, dupa cum reclama Rusanu. Concret, acesta sustine ca el era prieten cu Antonescu, dar Antonescu cu el nu. ”In PNL, Crin nu a avut prieteni, doar <<tovarasi de drum>>”, il descrie Rusanu pe Antonescu in culori deloc favorabile. Asta probabil si pentru ca lui Rusanu ii sta in continuare in gat fuziunea (decisa de Antonescu) cu PDL – partidul care l-a sustinut pe Traian Basescu. Un Basescu pe care Rusanu il acuza deschis ca a stat la baza arestarii sale, implicit la eliminarea sa din politica. ”Nu ma regasesc in niciun fel in retorica de azi a <<marelui Partid National Liberal>>. Dupa ce i-am ascultat vorbind in biroul politic al PNL pe Mircea Ionescu-Quintus, Dan Amadeo Lazarescu sau Balaceanu-Stolnici, imi este greu sa fiu azi coleg cu Tinel Gheorghe sau Sulfina Barbu!”, a replicat acid Dan Radu Rusanu in momentul in care a fost intrebat cum vede activitatea PNL-ului astazi, la trei ani dupa ce problemele penale l-au fortat sa se autosuspende din vechiul PNL.