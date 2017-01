Hoteluri pe care e musai sa le vezi in Dubai

Dubai este un oras care creste mereu si isi impinge standardele din ce in ce mai sus. Iata cateva locuri unde chiar daca nu poti locui, merita macar sa le vizitezi.

Pentru unii oameni, Dubai este centrul universului. Al celui legat de afaceri, sau al calatorilor insetati de soare si lumina in orice anotimp. Standardele acestui oras sunt foarte sus, luxul e la el acasa, ba chiar este inventat si reinventat zi de zi. Aici apar mereu locuri noi in care poti sa te cazezi, pe langa cele clasice si foarte cunoscute cum ar fi One & Only The Palm sau sa mananci si in alta parte decat in celebrul, e drept, uimitorul, Em Sherif.

Dukes Dubai

De inspiratie pur londoneza, hotelul este dotat, printre altele, cu un bar din lemn inchis la culoare, popular printre calatorii de origine englezeasca si de aristocratii bautori de Martini.

Four Seasons Dubai International Financial Centre

Special pentru comunitatea de afaceri, a fost creat acest uimitor loc care aduce mai degraba cu un club privat. Oameni de afaceri din Statele Unite ale Americii si din tarile din Golf vin sa ia cina aici, in acest spatiu decorat si imaginat de Adam Tihany.

Jumeirah Al Naseem

Lounge-ul preferat al noului val de turisti cu bani. In fapt, este a patra extensie si ultima a complexului Madinat Jumeirah.

Palazzo Versace Dubai

Donatella Versace este in spatele fiecarui detaliu al minunatiei din fotografie. Si nimeni nu ocoleste restaurantul italian al hotelului.

St. Regis Dubai

Este aurit, scanteietor, plin de glamour. Aici, aristocratii roiesc in Bentley-urile lor superbe, fiind asteptati valetii personali. Ca la marile case de odinioara.