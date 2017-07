Hotelul zburator

Daca nu vrei sa renunti la confortul unui hotel de cinci stele atunci cand calatoresti cu avionul, dorinta ti se poate indeplini. Contra unei sume deloc de neglijat, desigur…

Dream Jet este pe jumatate avion, pe jumatate apartament de lux si, pentru 74.000 de dolari, poate fi al tau o ora. Avionul, transformat dintr-un 787 Dreamliner de la Boeing, este operat de Deer Jet – o unitate in plina expansiune a conglomeratului HNA Group, cu sediul la Beijing, care isi extinde portofoliul si in afara tarii. HNA Group a cumparat recent o participatie de 25% la Hilton si foloseste avionul VVIP 787 (Very, Very important person) pentru a se extinde pe piata hoteliera.

Cei care urca in aeronava isi lasa incaltamintea la intrare, dupa care intra intr-un foaier circular. De aici, se trece in cockpit, pe de o parte, si, in partea cealalta, intr-un lounge luxos si intr-un apartament de lux. Aeronava este pilotata doar de piloti ai companiei Hainan Airlines, detinuta de asemenea de grupul HNA, care au cel putin 10.000 de ore de zbor, din care 2.000 pe 787.

Transformarea aeronavei s-a facut in 2016 si a costat pana la 150.000 de milioane de dolari, potrivit estimarilor din industrie. Asta pe langa cele 200 de milioane de dolari pe care compania i-a dat pe achizitia aparatului de zbor.