Hotelul Star Wars

Disney face planuri pentru un hotel in care totul, inclusiv oaspetii si personalul, vor face parte din universul Star Wars si vor avea propria poveste.

Hotelul celor de la Disney ar urma sa ia forma unei nave spatiale. Nu doar ca va arata ca o nava din Star Wars, dar toate ferestrele vor afisa imagini din spatiu, ca si cum ar fi o nava spatiala adevarata. Fiecare angajat al hotelului va avea atribuit un personaj. Va fi imbracat si va juca rolul care i-a fost atribuit, asemenea unui actor sau personaj din universul Star Wars. De asemenea, oaspetii vor fi si ei inclusi in acest univers. Vor primi un rol si vor fi integrati intr-o poveste. Povestea respectiva va ocupa fiecare minut al sederii la hotel, nu va fi un scenariu de jumatate de ora. Practic, cei care se vor caza la hotelul Disney vor face asta pentru a deveni personaje in universul pe care il indragesc, iar compania va incerca sa faca totul sa para cat mai real prin decoruri, poveste si personaje. Primul hotel Star Wars va fi construit in parcul Walt Disney World din Florida.