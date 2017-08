Hotelul-inchisoare!

Premiera in industria ospitalitatii din Thailanda: hotelul Sook Station din Bangkok pune la dispozitia turistilor amatori de senzatii tari camere inguste si intunecoase, gratii, paturi supraetajate si, normal, pijamale in dungi, pentru a simti cum e viata in puscarie.

Hotelul are 9 camere(sau celule) si a fost conceput de Sittichai Chaivoraprug, in varsta de 55 de ani, si de sotia sa, Piyanat Teekavanich, de 49 de ani, aflati la prima afacere in turism, dupa ce amandoi au avut cariere in domeniul tehnologic. Cei doi au spus ca au fost inspirati de filmul ”The Shawshank Redemption” din 1994, despre viata in inchisoare, cu Morgan Freeman si Tim Robbins. Camerele hotelului sunt dotate cu usi pentru ”stingere”, iar doua dintre ele nu au ferestre pentru a spori senzatia de izolare. Oaspetii care sufera de claustrofobie au insa la dispozitie sapte camere cu un mic balcon, dar cu gratii. O noapte la Sook Station costa intre 790 si 1.630 de baht (24-49 dolari). ”Oamenilor fie le place, fie nu”, a declarat Sittichai pentru Reuters adaugand ca majoritatea celor care se cazeaza in hotelul sau vin in urma recomandarilor. Estimarile pentru 2017 arata ca Thailanda va primi aproape 35 de milioane de turisti. Bangkok este unul dintre cele mai vizitate orase din lume, cu 18,7 milioane de turisti anual.