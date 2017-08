Hotelul din cariera de piatra

Cascade unde poti face bungee jumping, un rezervor de apa indeajuns de mare cat sa poti naviga linistit cu barca, restaurante ori apartamente sub apa. Toate acestea fac parte din facilitatile celui mai nou hotel de lux care urmeaza a fi inaugurat in Shanghai, China.

Shanghai Tianmashan Pit Hotel, cunoscut ca Shimao Wonderland Intercontinental Hotel sau Shimao Quarry Hotel, va avea cinci stele. Este construit intr-o cariera de piatra, in districtul Songjiang, Shanghai, China, si ar putea fi inaugurat in 2018, desi pana acum s-au vehiculat tot felul de date, insa finalizarea constructiei a tot intarziat. Shanghai Tianmashan Pit Hotel va avea 370 de camere ce se vor regasi pe 19 etaje. Punctul forte al acestui complex vor fi sporturile acvatice de care se vor putea bucura turistii, pentru ca la baza acestuia va sta un lac. Acoperisul hotelului va fi transformat intr-o padure. Doua etaje se vor afla sub apa si vor Designul complexului a fost gandit de compania britanica Atkins, iar pretul unei camere va porni de la suma de 200 de lire sterline pe noapte. Costul constructiei se ridica undeva la 350 de milioane de lire sterline.