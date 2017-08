Hot Water Challenge: copii morti, copii spitalizati

Din ce in ce mai multe materiale video cu noua ”provocare” in voga in randul tinerilor apar pe Internet. Dupa cum ii spune si numele, noua tampenie virala consta in a te filma in timp ce-si torni apa fierbinte in cap. Sau altcuiva. Stupizenia a facut deja victime in SUA.

Dupa ”Ice bucket challenge”, la care au participat si numeroase vedete (macar a permis strangerea de fonduri pentru combaterea maladiei Charcot), acum prostia se face in sens invers: in loc de apa cu gheata, se foloseste apa cat mai fierbinte, uneori chiar sa dea in clocot. Si, cum orice prostie pusa pe Internet prinde ca magnetul fier, deja efectele ei apar. In 7 august, o tanara din Bronx (New York) a suferit grave arsuri pe fata, fiind spitalizata, dupa ce prietena sa i-a turnat apa fierbinte in cap, spunand ca a facut aceasta ”gluma” pentru ca ”e la moda” pe Internet. Mai devreme, in 30 iulie, o varianta a Hot water challenge a ucis o fetita de 8 ani in Florida. Varui o provocase sa bea apa clocotita cu paiul, in luna martie. Fetita a suferit complicatii apoi, din cauza arsurilor, care i-au provocat in cele din urma decesul. Parintii micutei au facut un apel in presa americana, cerand ca ”toti minorii care au un smartphone in mana” sa fie supravegheati la ce se uita si ce au de gand sa faca. Tot din cauza apei fierbinti turnata in cap, in iulie un baiat de zece ani a suferit arsuri. In fata multiplicarii acestor drame, din ce in ce mai multe alerte apar pe retelele de socializare. Pentru psihologi, aceste ”provocari” postate online releva ”enorma nevoie de recunoastere” in randul adolescentilor. Adica nevoie de cat mai multe like, pentru care sunt in stare sa faca orice prostie. Atat de mult a modificat social media comportamentul oamenilor: nu ai like, nu existi. Partea proasta ca milioane si milioane de oameni vad aceste clipuri iar multi sunt antrenati in aceste aberatii. Iar majoritatea celor care lanseaza aceste prostii sunt de fapt provocatori care urmaresc sa fie populari pe retelele social-media.