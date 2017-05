Horoscop 11 mai 2017- Fiti atenti la ofertele finanicare, sa nu ratati ceva spectaculos!

Rebeliunea comandorilor de la Interne!

DEZVALUIRI

La ce sa ne mai miram ca „societatea civila” si politicieni de-a valma au ajuns sa faca apeluri publice la acte de nesupunere civica, cand nici macar in Ministerul de Interne ordinea nu mai este ce a fost odata! Pentru ca, in ciuda unei ample operatiuni de control declansate de catre Dragos Tudoarche in urma dezvaluirilor noastre cu privire la caderea „in picaj” a IGAV, una din structurile de elita ale MAI si a faptului ca si Carmen Dan a dispus nu doar continuarea actiunii Corpului de control al ministrului, dar si extinderea cercetarilor si mai ales actualizarea acestora, dupa continuarea „seriei” din „National”, comandorii fac tot ce vor ei.