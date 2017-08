Horia Moculescu, cuvinte impresionante dupa drama care a lovit familia compozitorului Marius Teicu

Colegul de breasla al lui Marius Teicu – un tatal greu incercat de viata, dupa ce singurul sau copil, Patricia, a pierdut lupta cu o boala ce s-a dovedit neiertatoare – a transmis un mesaj impresionant, pe fondul tragediei care a lovit familia muzicianului in varsta de 72 de ani.

Trairile care l-au incercat pe Horia Moculescu in momentul in care a aflat ca Patricia Teicu a pierit, dupa doi ani in care a incercat sa invinga leucemia, au fost si mai apasatoare, avand in vedere ca, la randul sau, cunoscutul cantautor si-a pierdut baiatul, in urma cu mai multi ani. “Am vorbit foarte des (cu Marius Teicu-n.r). (…) Oricat ar fi fost de bolnava Patricia, sperante au existat pana in clipa in care a murit. Aseara el nu mai avea sperante. (…) O martira a fost, pentru o boala care i-a dat cele mai neplacute evolutii, basca durerile. A fost o fetita foarte tare. (…) Mi-e mila de sufletelul lui Marius si al Rodicai (sotia compozitorului-n.r) cum nu pot sa va spun. Sufletele lor nu pot fi impacate. Am trecut si eu prin asa ceva. (…) Sa iti moara un copil. Patricia era nascuta in acelasi an cu fiul meu”, a marturisit respectatul om de muzica, la Antena 3.

Patricia Teicu Radulescu a plecat din aceasta lume miercuri dimineata, la varsta de 41 de ani. Fiica apreciatului compozitor Marius Teicu avea doi copilasi, o fetita si un baiat.

