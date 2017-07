Holera la Mecca

In fata epidemiei de holera care se propaga fulgerator in Yemen, Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia cu privire la extinderea maladiei in Arabia Saudita, cu ocazia pelerinajului din luna septembrie.

Pelerinajul de la Mecca reuneste in fiecare an intre doua si patru milioane de musulmani, din care aproximativ doua milioane de straini. Aceasta aglomerare creste riscul propagarii unor boli precum frigurile galbene, virusul Zika, meningita si holera, a estimat OMS. Arabia Saudita nu s-a confruntat cu o epidemie de holera de multi ani, in special datorita unei supravegheri stricte si a testelor pentru a detecta rapid cazurile, a indicat Dominique Legros, expert in patologia holerei al OMS. Peste 313.500 de cazuri presupuse de holera au fost inregistrate si 1732 de persoane au decedat de la inceputul epidemiei de holera in Yemen, la sfarsitul lunii aprilie, potrivit datelor ONU din 11 iulie. ”Epidemia este cea mai puternica si mai rapida din toate cele pe care le-am cunoscut anterior”, a declarat Jamie McGoldrick, coordonator al ajutorului umanitasr ONU in Yemen.