Hillary da vina pe rusi si pe FBI

In loc sa-si faca mea culpa, fosta Prima Doamna i-a acuzat pe directorul FBI, James Comey, pe Vladimir Putin si WikiLeaks ca i-au furat o victorie aproape sigura impotriva lui Trump.

“Eram pe drumul victoriei pana ce scrisoarea lui Jim Comey din 28 octombrie si WikiLeaks rus sa sadeasca dubii in mintea oamenilor care inclinau in favoarea mea si care au sfarsit prin a le fi teama”, a declarat marti, Hillary, la un eveniment al ONG-ului Women for Women International. “Daca alegerile ar fi avut loc la 27 octombrie, as fi fost presedinta voastra”, a spus doamna Clinton. Daca si cu parca, a replicat Trump, cateva ore mai tarziu, ironizandu-i pe democrati ca isi ascund umilinta la urne dupa acuzatii anti-rusesti. Luna trecuta, Hillary a declarat ca este sigura ca ”misoginismul a jucat un rol” in scandalul piratarii mailurilor personale si publicarii lor de WikiLeaks, scandal anchetat de FBI. “Am facut greseli? O, Doamne, da”, a spus Hillary Clinton marti, promitand o “confesiune” si o “cerere pentru iertarea greselilor” intr-o carte ce va aparea in toamna. “Imi asum complet responsabilitatea personala. Eu eram candidata”, a continuat netulburata Hillary Clinton, acuzandu-l pe Vladimir Putin ca intretine o ura tenace la adresa sa, dupa ce a criticat alegerile prezidentiale din Rusia din 2011. De partea sa, Trump a estimat ca doamna Clinton a scapat usor din ancheta FBI, care nu s-a angajat in urmarire penala in afacerea e-mailurilor. Cu aceste declaratii, Hillary Clinton isi intareste imaginea defavorabila de rau perdant, in timp ce o parte din democrati estimeaza ca tocmai strategia sa electorala, putin focalizata pe populatia alba, a contribuit la victoria lui Trump.