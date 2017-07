Harvey Keitel, in Maramures, unde a copilarit mama sa

Actorul american Harvey Keitel a venit in Romania pentru filmarile peliculei “See you soon” si a dorit sa viziteze satul Leordina, din Maramures, unde a copilarit mama sa, pana la varsta de 12 ani.

Actorul in varsta de 78 ani a fost insotit de primarul comunei, Stefan Gavriluti. Mai intai, a dorit sa vada casa parinteasca, momentan in ruina, intrucat proprietarii s-au stins unul dupa celalalt. Apoi, a mers la cimitirul evreiesc din localitate, unde se afla strabunii sai. “Ma gandesc la cum mama mea se plimba pe strazile din Leordina si, dupa, la New York. Am toate aceste imagini in minte – fetita care a venit de la Leordina la New York, cu sora si mama. Tatal a venit primul si, dupa, a trimis dupa ele. E ceva special… E o legatura profunda”, a declarat Keitel. Intr-un cadru festiv, autoritatile locale i-au conferit actorului american titlul de cetatean de onoare al comunei Leordina. Harvey Keitel a fost asteptat cu un platou taranesc, cas, urda, carnati de mistret, slanina de mangalita, rosii si ceapa verde. A primit si o costumatie taraneasca din Maramures, dar si o sticla de horinca, pe care a promis ca o va duce in New York si o va imparti cu Robert de Niro.