Hartuitorul Weinstein s-a folosit de Black Cube ca sa-si intimideze acuzatoarele

Producatorul hollywoodian Harvey Weinstein a angajat detectivi privati pentru a spiona acuzatorii si jurnalistii care ii anchetau trecutul, astfel incat sa impiedice lansarea acuzatiilor la adresa lui. Printre acestia se numara si fosti agenti Mossad acum angajati la Black Cube, firma care i-a dat batai de cap sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

Potrivit unei noi investigatii publicate de The New Yorker, Weinstein a angajat compania Black Cube, condusa de fosti agenti ai Mossad, pentru a strange informatii despre Rose McGowan, care l-a acuzat de viol. Firma a angajat agenti sub acoperire, unul dintre acestia pozand drept activist pentru drepturile femeilor, pentru a o intalni pe McGowan si a obtine informatii despre cartea pe care urma sa o publice. Weinstein a angajat si Kroll – o firma de securitate, pentru a impiedica publicarea articolelor in The New Yorker si The New York Times, care ofereau detalii despre decenii de acuzatii de hartuire sexuala. Potrivit anchetei The New Yorker, compania Black Cube a angajat si un freelancer pentru a o contacta pe McGowan si pe alte doua femei care il acuzau pe Weinstein, precum si reporteri care investigau cazul.

Black Cube a devenit cunoscuta in Romania dupa ce a fost deconspirata o operatiune indreptata impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Totul a culminat cu un dosar penal si mai multe arestari, inclusiv a unui fost ofiter SRI. Revenind la Weinstein, ieri, consiliul de conducere al The Television Academy (care acorda premiile Emmy) a votat pentru a-l exclude pe producatorul – hartuitor din Academie pentru tot restul vietii sale.