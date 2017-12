Hartuiala, faza pe tablouri

Mii de persoane au semnat o petitie online cerand retragerea unui tablou al pictorului francez Balthasar Klossowski (1908-2001), actualmente expus la Metropolitan Museum din New York, pe fondul scandalului Harvey Weinstein, estimand ca pictura are un caracter pornografic.

Pictura, intitulata ”Therese Dreaming”, realizata in 1938, reprezinta o tanara fata asezata pe un scaun intr-o pozitie ”lasciva” si ”sugestiva”, apreciaza autorii petitiei. Dupa scandalul hartuirilor sexuale de la Hollywood, care a impins numeroase staruri sa denunte public aceste agresiuni, iata ca si arta este contextualizata in denuntarea pradatorilor sexuali pe cara abia acum ii descopera starurile de cinema. Initiatoarea petitiei (deja peste 8000 de semnaturi), Mia Merril, evident ca habar nu are de arta, dar afirma ritos: ”Copila (din tablou) are probabil 11 sau 12 ani. Clasez aceasta opera in categoria pornografica”. Merril a acuzat venerabilul muzeu din New Yok ca ”sustine, poate neintentionat, voyeurismul”, cerand retragerea lui.

De partea sa, Metropolitan Museum a refuzat asa ceva, directia explicand ca tabloul apartine istoriei picturii europene si ca misiunea muzeului este sa ”colecteze, studieze, sa conserve si sa prezinte” opere din toate timpurile si din toate culturile. Operele lui Balthasar Klossowski, care reprezinta deseori adolescente in pozitii ”sugestive” au provocat si in trecut dezbateri, in 2014 Germania, spre exemplu, anuland o expozitie a pictorului. ”Eu vad adolescenta ca un simbol. Nu as putea picta femei, frumusetea adolescentei este cea mai interesanta. Adolescenta incarneaza viitorul, fiinta umana inainte de a deveni frumusetea perfecta”, declara Klossowski.