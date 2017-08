Haosul de la Pasapoarte

Directia Pasapoarte este luata cu asalt in fiecare vara de romanii din diaspora, care profita de concedii pentru a-si rezolva problema actelor de identitate. De fiecare data, operatiunea se lasa cu cozi infernale, zile pierdute, nervi tocati si lesinuri.

Desteptul invata din greselile altuia, prostul nici macar din ale lui. Prostul este in acest caz statul roman, care permite repetarea dezastrului de la pasapoarte in fiecare an si se multumeste doar cu vocalizele inutile emise de ministrul de resort. Care ministru, indiferent de partid si de identitate, promite deschiderea unei jumatati de ghiseu in plus si declansarea unei anchete pe tema, masuri cu o eficienta egala cu aceea a frectiei executate cu mult sarg la un picior de lemn. Tributara traditiei, Carmen Dan a luat-o pe urmele inaintasilor sai in fruntea MAI si a convocat o dramatica sedinta, menita analizarii cauzelor care au generat situatia si identificarii solutiilor de iesire din impas. In timp ce responsabilii bateau apa in piua, oamenii stransi ciopor la ghisee isi faceau norma anuala de stat la coada si asta in timp ce transpiratia curgea pe ei iar aerul era irespirabil. De-a dreptul inuman este ca si copii trec prin acest calvar, chiar si cand sunt afectati de un handicap. Cum pot fi micutii convinsi sa astepte, timp de ore intregi, in interioare supraaglomerate si lipsite de aer curat, asta numai nefericitii de parinti stiu. Oficialitatile obisnuite sa traga o sedinta iar dupa sa baguie cateva scuze si sa anunte demararea unei anchete in mod sigur habar n-au.

Solutii exista, MAI nu le vede

Realitatea demonstreaza ca deschiderea a inca doua – trei ghisee si suplimentarea pesonalului nu va face fata imensului numar de romani stabiliti in strainatate, care doar in lunile iulie – august vin in tara si isi pot schimba pasapoartele. Asta ca sa nu mai pomenim si de faptul ca exista un singur aparat de eliberare a bonurilor de ordine iar taxele necesare pot fi platite doar la oficiile postale sau la CEC. Bomboana pe coliva emiterii de pasapoarte in stil traditional romanesc este pusa desele caderi de sistem care au loc atat in reteaua Directiei cat si in aceea postala – caderi care duc la alte intarzieri de ore intregi. Cum este clar ca orice incercare de eficientizare a procesului nu poate face fata imensului flux de revarsat pe usa Pasapoartelor in fiecare vara, de bun simt este sa te gandesti la o varianta capabila sa permita eliberarea pasapoartelor chiar in diapora. Sa fie eliberate de consulate de exemplu, fapt care le-ar permite romanilor din diaspora sa-si rezolve problema actelor de identitate de-a lungul intregului an. Desigur, asta i-ar deranja pe angajatii consulatelor/ambasadelor, care s-ar vedea nevoiti sa puna osul la treaba, dar asta e. Satui de cozile dezumanizante si de episoadele de-a dreptul tragice petrecute anual la sediul Pasapoartelor, romanii din diaspora au cerut demisia sefei Directiei Pasapoartelor, Claudia Catela Vasile. Solicitarea a inspirat-o pe aceasta sa puna de urgenta un microbuz si cateva Loganuri ale MAI la dispozitia oamenilor care stateau la coada la ghiseele din Pipera pentru transportarea lor la sediul din Amzei, care era aproape gol. Cu chiu, cu vai, ieri s-a reusit cat de cat calmarea apelor, ramane de vazut cum vor evolua lucrurile in zilele urmatoare. Cert este ca romanii sunt din ce in ce mai convinsi ca statul nu face altceva decat sa-si bata joc de ei.