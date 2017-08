Haos pe aeroporturile din Europa

Turistii britanici si nu numai s-au plans ca au fost nevoiti sa stea ore intregi la coada pe principalele aeroporturi europene, dupa ce Bruxelles a insistat pe aplicarea de noi controale la frontierele spatiului Schengen.

In aeroporturi precum cele din Paris, Madrid, Lisabona, Milano, Bruxelles, frecvent tranzitate de turisti britanici, controalele, atat la intrari cat si la iesiri, au generat cozi chiar si de sute de metri. Unele aeroporturi au raportat intarzieri indelungate in aterizarea avioanelor, in timp ce echipajele asteaptau ca pasagerii sa treaca frontiera, iar alti calatorii au pierdut zborurile in timp ce se aflau la cozi. Cum a fost cazul aeroportului din Palma de Mallorca, care este inundat de turistii britanici in aceasta luna. Oficialii spanioli au declarat ca noile reguli au avut drept consecinta un “control complicat al pasapoartelor pentru turistii britanici”. Bruxelles a cerut, incepand din aprilie, controale sporite ale identitatii turistilor din tarile care nu fac parte din spatiul Schengen, cum este si Marea Britanie. Organizatia A4E, ce reprezinta linii aeriene precum easyJet, British Airways, Ryanair, a anuntat ca intarzierile au loc din cauza personalului insuficient si a controalelor severe ce au loc in urma atacurilor teroriste din Paris si Bruxelles. In plus, unele aeroporturi din Europa au inca sisteme de calculatoare ce functioneaza lent. De altfel, pasageri de pe tot continentul european si-au exprimat pe retelele de socializare neumultumirile privind timpii de asteptare la controalele pasapoartelor si personalul vamal insuficient.

Lovitura pentru britanici

Aceasta in asteptarea aplicarii, din 2020, a sistemului ETIAS, un sistem de inregistrare a turistilor in spatiul Schengen, pe motiv ca acest demers va spori securitatea si va descuraja atentatele teroriste. Daca britanicii se intreaba inca cat vor plati pentru Brexit, deja au un prim raspuns: 5 euro de persoana pentru a trece de ETIAS si a obtine (online) o autorizatie prealabila, cu cel putin 72 de ore inainte de a pleca catre spatiul Schengen. Un document ce va deveni, daca ETIAS va intra in vigoare, indispensabil si care va fi valabil 5 ani. Teoretic, sistemul ETIAS (a carui investitie se ridica la 212 milioane de euro) va elibera aceste documente in mai putin de zece minute (alte cozi?). Insa acest viitor mecanism european de inregistrare a vizitatorilor straini ar putea aduce intre 500 de milioane si 2 miliarde de euro pe an. Evident, membrii pietei unice nu vor avea nevoie de ETIAS.