Halloween cu ISIS

Ieri, la o zi dupa ce soferul unei camionete a intrat in multime cu 100 km/h si a ucis opt persoane, ranind alte 11, in Manhattan, in primul atentat terorist soldat cu morti in New York dupa 2001, pista Statului Islamic a fost confirmata. Dupa tragedie, americanii au continuat, zglobii si senini, sarbatoarea dovlecilor cu lumanari inauntru aprinse de islamism.

Autorul atentatului din New York are legaturi cu ISIS si s-a radicalizat in SUA, a afirmat ieri guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo. El a actionat ca ”lup solitar”, a adaugat Cuomo. Presedintele Donald Trump evoca inca de marti Statul Islamic si a ordonat intarirea controlului strainilor care doresc sa intre in SUA, notand ca teroristul, un uzbec pe nume Saifullo (Saifullah) Saipov (29 de ani), a obtinut o viza de rezident permanent (carte verde) in 2010 in cadrul programului Loteria Vizelor. Programul atribuie 55.000 de ”carti verzi” pe an, majoritatea destinate tarilor din Africa si din Europa de Est. ”Nu trebuie sa permitem ISIS sa revina sau sa reintre in SUA. Ajunge! Acest program al loteriei vizelor trebuie oprit. Vom lupta pentru o politica de imigrare bazata pe merit”, a scris Trump pe Twitter. Pai, surpriza, ISIS tocmai a lovit in New York. De Halloween, cu totul neintamplator.

Show must go on

Saipov locuia in New Jersey, de unde a inchiriat camioneta, este casatorit si lucra ca sofer la Uber. Martorii au declarat ca in timpul atacului, Saipov a strigat ”Allahu Akbar” iar in interiorul vehicului a fost gasit un manuscris in care uzbecul si-a declarat credinta pentru ISIS, plus un drapel al Statului Islamic. Dupa ce Saipov a coborat din masina, agitand ceea ce pareau doua arme de foc (in realitate un pistol de paintball si unul cu capse) politia a deschis focul impuscandu-l in stomac. Saipov este internat in spital dar viata lui nu este in pericol.

In timp ce Andrew Cuomo vorbea de un ”las pervertit”, dupa cateva ore de la atentat, marea parada de Halloween a continuat pe strazile din Greenwich Village (Manhattan), eveniment care se deruleaza din 1974 in New York. Sa nu stricam traditia, nu? Sa defilam costumati horror! Ce daca ISIS tocmai ne-a transformat Halloween-ul in real horror? Dupa tipic, au urmat reactii de solidaritate din toata lumea, liderii UE si Rusiei denuntand atentatul. Pana, fireste, la urmatorul, cata vreme Occidentul pare un grup ”emo” care sta ingramadit ca oile si asteapta sa fie linsat.

Uzbekistan, bazin al islamismului radical

”Uzbekistan va contribui cu toate mijloacele pentru a ajuta anchetarea acestui act terorist”, a declarat ieri presedintele uzbec Chavkat Mirzioiev. Ex republica sovietica (majoritar musulmana) Uzbekistan este locul de nastere al unei miscari islamice radicale incepand cu 1991. Miscarea Islamica din Uzbekistan (MIU) a aparut in valea Ferghana (est), populata de 12 milioane de locuitori. Din 1992 in 1997 a fost la origine unei serii de atentate in valea Ferghana. Sever reprimata , din 1998, de fostul presedinte usbec Islam karimov, MIU s-a alaturat talibanilor in Afganistan, inainte de a jura credinta ISIS, in 2015. Mai multe cadre ale MIU au ocupat functii si in cadrul Al-Qaida. Islamistii uzbeci s-au facut cunoscuti mai ales in strainatate, unde au desfasurat atentate sangeroase. Ca si in cazul altor tari din Asia centrala (Kargazstan, Tadjikistan, Turkmenistan si Kazahstan) sumbrele perspective economice si coruptia i-au impins pe multi uzbeci in exil, in principal in Rusia, si in bratele islamismului. Potrivit serviciilor ruse, 4000 de rezidenti din Asia centrala s-au alaturat organizatiilor jihadiste in Irak si in Siria, indiferent daca e vorba de ISIS sau de ramura siriana a Al-Qaida. Iar uzbecii sau cei de etnie uzbeca care traiau in tarile vecine, formeaza cel mai mare contingent. Uzbekistanu nu a publicat niciodata cifre oficiale ale celor care au trecut la jihad. Multi au devenit cunoscuti in ultimii ani, cum este cazul lui Abdulkadir Masharipov, autorul atentatului (revendicat de ISIS) dintr-un club de noapte din Istanbul, soldat cu 39 de morti, de Anul Nou. De etnie uzbeca este si Akbarjon Djalilov, autorul unui atentat in metroul din Sankt Petersburg (aprilie) soldat cu 14 morti. Cateva zile mai tarziu, un uzbec care si-a aratat simpatiile pentru ISIS a fost arestat de politia suedeza, dupa ce a lansat un camion pe o strada pietonala des frecventata din Stockholm, omorand cinci persoane.