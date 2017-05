Halit Ergenc, un actor de 100.000 de euro pe luna

Serialele turcesti au reusit sa se impuna pe piata din Romania si nu numai si sunt urmarite cu sufletul la gura de milioane de telespectatori din intreaga lume.

Asa s-a intamplat si cu celebrul serial “Suleyman Magnificul”, serial ce i-a fascinat pe romani. Povestea sultanului Suleyman a fost un succes de televiziune si serialul a fost difuzat in peste 40 de tari din intreaga lume. Halit Ergenc, actorul care l-a jucat pe Suleyman, este unul dintre favoritii publicului, iar sumele pe care acesta le-a incasat pe perioada filmarilor la serial nu sunt deloc de neglijat. Initial, Halit, a semnat un contract de 19.000 de euro pentru un episod, dar odata cu cresterea audientelor si suma care i-a revenit lui a crescut la 26.000 de euro, pentru un episod. La un calcul simplu putem vedea ca “Suleyman” a incasat in jur de 105.000 de euro lunar pentru a aparea in celebra serie. Cu incasari frumusele se poate lauda si sotia lui, Berguzar Korel care a incasat, pentru rolul din “1001 nopti”, nu mai putin de 52.000 de euro lunar.

Halit s-a nascut in anul 1970, in Istanbul. Dupa liceu, a dat la Universitate, cu gandul sa devina inginer, insa dupa numai un an, s-a convins ca matematica nu era de el. Asa ca a parasit facultatea de Marina , in favoarea operei, pe care a studiat-o la Universitatea Mimar Sinan. Dupa ce a jucat in zeci de piese, dintre care unele cu succes (a jucat in: The Adventures of ZAK-New York, Kiss Me Kate), au urmat cateva filme si in cele din urma a inceput sa joace si in seriale, unele dintre ele inregistrand audiente foarte mari.