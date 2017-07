Halep, favorita si in America

Simona Halep debuteaza in sezonul pe hard, dupa ce a pierdut in sferturi la Wimbledon si este principala favorita a turneului WTA de la Washington, dotat cu premii totale de 226.750 dolari.

Jucatoarea romana(25 de ani, numarul doi mondial) o va infrunta astazi pe americanca Sloane Stephens (24 ani, 926 WTA). Halep conduce cu 3-2 in meciurile directe, obtinand ultimele doua victorii. Stephens, fost numarul 11 mondial in 2013, a jucat anul acesta un singur meci la simplu, pierzand in runda inaugurala la Wimbledon in fata compatrioatei sale Alison Riske. Pe tabloul principal de la Washington se mai afla doua jucatoare din Romania, Monica Niculescu, locul 57 WTA si Patricia Maria Tig, locul 136 in ierarhia mondiala. Niculescu va juca in primul tur cu japoneza Nao Hibino, locul 92 WTA, in timp ce Tig va infrunta o jucatoare venita din calificari. Simona Halep trebuia sa se intoarca in circuit pe 7 august, la Rogers Cup, insa s-a razgandit, solicitand un wild card organizatorilor turneului de la Washington, competitie la care vor participa 48 de sportive.