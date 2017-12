Haineala i-o trage lui Lazar

Oana Schmidt-Haineala a castigat procesul intentat impotriva deciziei CSM de incetare a detasarii sale la Ministerul Justitiei. ICCJ i-a dat, ieri, castig de cauza iar decizia este definitiva.

Fiind vorba despre o decizie executorie, CSM trebuie acum sa ia act de faptul ca Oana Schmidt-Haineala se intoarce in postura de magistrat detasat la Ministerul Justitiei. Functie din care a zburat-o procurorul general Augustin Lazar, care a cerut CSM, pe 2 februarie a.c., incetarea detasarii lui Haineala pe motiv ca prezenta acesteia la MJ nu ar permite derularea ”in conditii de impartialitate” a anchetei declansate de DNA pe tema modului in care a fost elaborata celebra Ordonanta 13. De altfel, pe acelasi motiv Lazar a cerut atunci si incetarea detasarii lui Constantin Sima – secretar de stat si el la Ministerul Justitiei. Ambele solicitari au avut succes atat la Sectia de procurori a CSM – care le-a avizat favorabil, cat si in plenul CSM – care a respins ulterior contestatia depusa de Haineala. Contestatie admisa in schimb de Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a si dispus revenirea Oanei Schmidt-Haineala in functia din care a fost data afara de Augustin Lazar.