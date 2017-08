Hai sictir, chiulangiilor!

Nu este pentru prima data cand se intampla asta. Amanari sau suspendari de sedinte in Parlament pentru lipsa de cvorum au mai fost. Dar, de data aceasta, alesii au facut-o lata. Mai rau ca niciodata. Sedinta Biroului Permanent al Camerei Deputatilor se putea tine si la carciuma, la o masa cu patru locuri, caci incapeau toti cei prezenti. Adica fix patru, niciun picior sau o mana in plus.

4 din 13, mai pe sleau. Florin Iordache si Georgian Pop de la PSD, Andrei Gerea de la ALDE si Seres Denes de la UDMR. Restul? Cine stie pe unde le luceau ochii? Cine stie ce au descoperit peste noapte ca e mai important decat sedinta Biroului Permanent?

Superiorii natiei

Chiar daca ma enervez patriotic, nu se rezolva nimic. Parlamentarul roman are exercitiul obrazului gros si nu se pierde cu firea asa de usor. Stie, in schimb, sa-ti sara in cap cand il atingi la mandria lui de ales. Iti reproseaza imediat ca meseria lui e mai importanta decat a ta, chiar daca tu esti medic si operezi pe creier sau pe cord deschis. El face legi, nene, si asta nu-i de colea! Uneori, fapt demonstrat, atat de proaste incat se mira si el, peste ani, cum de a putut vota asa ceva. Asa ca, facand legi, merita un salariu dolofan cat boul, o pensie nesimtita, una speciala plus inca una ultraspeciala si sporuri nenumarate. Pentru mersul pe hol, pentru nani, nani, puisor la sedinte, pentru privitul in gol si pentru mimarea gandirii cand stau televiziunile cu camerele pe el. De ce il platim cu sume uriase pe distinsul parlamentar? De prosti! Si zic asa, chiar daca deranjeaza si nu-mi cer scuze, pentru ca numai niste prosti ca noi le permitem sa se creada superiorii natiei. Nici puterea si nici opozitia nu se abat de la regula chiulului, cum nu se abat nici de la votarea in interes propriu a oricarei legi prin care mai inhata niste bani. Bunaoara, ieri, daca opozitia a vazut ca nu sunt decat patru oameni prezenti la sedinta, a facut corp comun cu chiulangiii si a sters-o englezeste chiar din pragul usii. De ce sa se mai deranjeze?

Sa nu complicam lucrurile

Revoltator de palida in reactii, presa a consemnat ca e vorba de un blocaj. Ce blocaj? Sa fim seriosi! A fost chiul in toata regula. Chiar daca parlamentarii invoca vacanta, nu exista nicio sustinere in acest sens. Convocarea a fost facuta in mod expres, deci nu exista scuze. Punctul culminant a fost atins abia la orele pranzului, cand trebuia sa se desfasoare sedinta de plen a Camerei Deputatilor. S-ar fi desfasurat, daca ar fi avut cu cine. Chiul masiv si de data asta, generat de aceleasi apucaturi de smecheri ai politicii. Dispretul fata de cei ale caror interese ar trebui sa le reprezinte este evident. Cine e curios, n-are decat sa ciocaneasca la ora 10 la usa vreunei comisii. Va afla de la vreo secretara bine instruita ca lucrarile tocmai s-au incheiat de vreo cinci minute, de aia sala e goala. Cu foarte putine exceptii, nimeni nu ajunge sa stea in Parlament, la lucru, mai mult de 25-30 de ore. Motivatii garla: ba e in teritoriu, ba e la studiu individual cu vreun proiect de lege in brate, ba e la nu stiu ce eveniment, ba in delegatie. Eficienta? Ei, asta-i acum, ce rost are sa complicam lucrurile? Las-o asa, ca suna mai bine noi ne iubim patria si muncim pentru ea!