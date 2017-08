Hagi vrea sa cumpere un club din Turcia

Jurnalistii de la Hurriyet au aruncat o bomba: Gica Hagi si fostul selectioner al nationalei Turciei, Fatih Terim, pun bazele unui proiect similar celui de la Viitorul. Cei doi s-au intalnit in aceste zile si au discutat despre posibilitatea preluarii unui club din Turcia.

“Cele doua legende de la Galatasaray s-au intalnit recent in Bodrum. Din informatiile noastre, Hagi se gandeste sa cumpere un club de fotbal din Turcia. Fatih Terim vrea sa vada in Turcia un proiect similar celui de la Viitorul Constanta”, noteaza publicatia. Terim, care a fost si antrenor al lui Hagi, sustine un proiect asemanator „Academiei Hagi”, care sa produca(si sa vanda) jucatori tineri de valoare. Mai mult, si ziaristii de la Fotomac vin cu aceeasi relatare si publica o fotografie realizata in momentul intalnirii dintre Hagi si Terim. Scenariul presei din Turcia vine intr-o perioada in care Gheorghe Hagi a fost extrem de dezamagit de felul in care este tratat in Romania si a avertizat ca se gandeste foarte serios sa plece din tara. Intr-un apel plin de revolta, Hagi a acuzat ca fotbalul romanesc se zbate tot mai mult in mediocritate: “Usor, usor o sa disparem de pe scena si o sa ne fie foarte greu sa mai intram pe ea. O sa ramana doar sa ne certam intre noi. Eu m-am saturat deja!(…)Sunt pe punctul de a ceda!” Hagi a infiintat din banii sai “Academia”, in 2009, a reusit sa castige campionatul si sa vanda jucatori in Liga 1 si la cluburile din strainatate.