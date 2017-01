Hagi il vinde pe Razvan Marin cu 3,5 milioane de euro

Gica Hagi s-a hotarat: il va ceda pe Razvan Marin pentru suma de 3,5 milioane de euro.

Mijlocasul in varsta de 20 de ani de la Viitorul este dorit de Juventus si AS Roma, iar Corriere dello Sport scria ca in aceste zile se poarta negocieri intense intre cele doua parti pentru o trecere a mijlocasului roman in Serie A. „Razvan are oferte bune si voi discuta cu el cand ne vedem la reunire. Vom vedea ce se va intampla, momentan ne dorim sa avem liniste la echipa, vrem sa muncim si sa terminam sezonul regulat pe primul loc. Daca pleaca? Un Club nu sta intr-un singur jucator, asa ca stati linistiti ca nu o sa slabim deloc, o sa fim la fel de competitivi, de buni, iar oricine va juca cu noi o sa aiba viata grea! El a jucat excelent pentru ca si echipa a facut-o excelent. A crescut de la zi la zi, dar noi nu stam intr-un singur jucator! Trebuie sa fim atenti la tot ce se intampla pe piata transferurilor. Din punctul meu de vedere, transferurile mari se fac in vara, acum sunt doar cele necesare, pentru ca fiecare formatie are nevoie de intariri”, a declarat Gica Hagi.