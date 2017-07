Hackerii fura secrete de stat de la politicienii cazati in hoteluri!

Aceasta este noua metoda a atacatorilor din spatele gruparii Dark Hotel, informeaza specialistii romani ai companiei de securitate cibernetica Bitdefender.

”Tipologia atacurilor si mecanismul de livrare a infectiei arata clar ca gruparea din spatele atacului nu mai urmareste castiguri financiare, ci mai degraba furtul de informatii clasificate. Gruparea DarkHotel ajunge acum la victima printr-o schema de atac extrem de complexa: un e-mail conceput special pentru tinta, un program care se descarca automat si un sistem avansat de sustragere de date invizibil persoanei infectate”, se arata in raport. Gruparea este cunoscuta de un deceniu pentru miile de victime tintite de-a lungul timpului prin infrastructura Wi-Fi din hoteluri. Atacurile au ramas nedepistate de autoritati si au functionat in principal prin compromiterea hotspot-urilor de internet wireless in hoteluri, recunoscute pentru securitatea precara si parolele slabe. Victimele sunt oameni politici, cu functii importante in diferite organizatii. Specialistii recomanda utilizatorilor sa nu faca public pe retelele de socializare locul unde sunt cazati, sa evite conectarea la reteaua Wi-Fi a hotelului si folosirea doar a conexiunii de date mobile pe telefonul sau laptopul de serviciu.