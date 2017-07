Hackerii au atacat banca UnitCredit

Atacurile cibernetice asupra bazei de date a celui mai mare grup bancar italian au afectat aproape 400.000 de clienti. Exista posibilitatea sa le fi fost divulgate detalii privind conturile si datele personale.

Cel mai semnificativ atac al hackerilor raportat de o mare banca italiana a fost realizat printr-un partener comercial extern, care nu a fost identificat deocamdata de UniCredit. Dupa ce la Bursa de la Milano actiunile UniCredit au scazut cu 1% dupa anuntarea informatiilor, apoi au inregistrat un declin de 0,6%, la 16,9 euro, un comunicat al bancii a informat ca au fost adoptate imediat “toate masurile necesare pentru a preveni o repetare a acestui tip de intruziune” si ca pana in prezent nu au fost depistate furturi la parole. UniCredit este prezenta in 17 tari din lume, cu peste 8.500 de sucursale si 147.000 de angajati si este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa Centrala si de Est, unde realizeaza aproximativ 16% din veniturile sale. In Romania, UniCredit Bank Austria, divizie a grupului bancar italian, si-a majorat participatia pe care o detine la UniCredit Tiriac Bank, de la 50,5% pana la 95,6% din actiuni, prin preluarea pachetului de 45% detinut de omul de afaceri Ion Tiriac.