Habarnistul de la Cotroceni se vrea erou national

Crede cineva ca Iohannis s-a dus in vizita la Suceava doar ca sa cunoasca tara, dupa cum declara? Putea sa o faca oricand, inca de cand era in liceu. Sau ca il dadea afara din casa curiozitatea de a sta de vorba cu oamenii, de a-i cunoaste? Nu, Iohannis si-a inceput, nici macar mascat, campania electorala. Aflat de multa vreme intr-o continua scadere de popularitate si cu o cota de credibilitate tot mai redusa, Klaus Iohannis crede, probabil, ca imaginea de erou national il poate salva de la un dezastru previzibil.

Nu m-ar mira ca presedintele sa se vrea si sa se viseze Stefan cel Mare, Iancu de Hunedoara, Vlad Tepes sau Mihai Viteazul. Sau toti la un loc. Toti, insa, au avut un tel comun, indiferent cat si unde au domnit: sa-si apere tara. Spre deosebire de ei, Iohannis isi apara doar fotoliul prezidential, sperand sa mai prinda inca un mandat.

Proiectul de vorbe

Ambitiile lui Klaus Iohannis sunt repuse acum pe tapet. Aduce vorba, din nou, despre descentralizare si regionalizare, il pomeneste pe Dragnea ca reper, dar bate apropouri evidente spre ce ar vrea sa fie capodopera vietii lui. Adica celebrul Proiect de tara. Toata lumea de bun-simt a sesizat ca, de fapt, Proiectul este o notiune care se vantura in abstract. Nici Iohannis nu ii poate spune pe nume, nu este palpabil si nici el nu stie ce ar trebui sa contina. Dar il vrea, si nu oricum. El il percepe ca pe o realizare mareata, care sa ii evidentieze, in primul rand, personalitatea. Un fel de a zice „il percepe”, pentru ca nu poti simti ceva ce nu exista. Si, cand crezi ca parca-parca a capatat contur, constati ca nu e vorba decat de o insiruire de cuvinte si teme esuate in plictis de prea multa teorie.

Asa si asa, ca-n bancul cu bideul

Este nevoie, ne invata Iohannis, de un proiect zis „Romania Educata”. Cu ce depaseste legislatia de profil in vigoare? Nu se stie, dar trebuie, zice acelasi Iohannis, sa stabilim cate clase vor fi in ciclul primar, cate in ciclul secundar. Extraordinar! Superb! Domn profesor Klaus, imi dati voie sa folosesc si cuvantul „misto”? Deci de aia nu se stie daca la Selimbar a avut loc vreo batalie importanta sau erau doar case de sasi bune de cumparat? Ca nu s-a stabilit daca Istoria tine de ciclul primar si bisnita imobiliara de ciclul secundar? Tare de tot! Mai trebuie, spune Iohannis, sa stabilim daca Romania vrea sa fie o tara europeana profund integrata sau mai putin integrata sau daca doreste sa adere la zona Euro. Daca l-ar intreba pe Ilie Serbanescu, acesta i-ar spune clar ca e cea mai mare prostie trecerea la Euro. Daca i-ar intreba pe romanii de rand daca vor o Romanie integrata mai mult sau mai putin, probabil ca-i vor spune ca asa si asa, ca-n bancul cu bideul.

Grup statuar cu butelii

De ce Iohannis bate acum moneda pe Proiectul de tara? Simplu. Pentru ca abia la doi ani de cand a devenit presedinte si-a dat seama ca nu are niciun plan, iar acum calca pe acceleratie. Pentru ca naivitatea romanilor se suprapune perfect peste nevoia lui de a-i prosti temeinic, pozand in erou national. Vrea ceva epocal, mai inalt decat Catedrala Mantuirii Neamului, mai mare decat Parlamentul si Portile de Fier la un loc si mai de rezonanta decat intemeierea Romaniei moderne sub domnia lui Cuza. Vrea Romania pacalita, sub domnia lui Iohannis. Ma iertati, domnu’ presedinte, ma intreaba un coleg daca Proiectul de tara prevede si butelii pentru amarati? Zice ca nu v-ar sta rau langa Carol I, intr-un grup statuar calare pe Mercedesul dumneavoastra blindat si impartind butelii romanilor.