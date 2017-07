Guvernul SUA il face pe Trump la bani!

Un membru democrat al Camerei Deputatilor propune o lege care sa interzica Guvernului american sa inchirieze camere in hotelurile lui Donald Trump pentru afaceri oficiale.

“Donald Trump nu ar trebui sa aiba dreptul sa umple buzunarele sale sau ale familiei sale cu dolarii contribuabililor”, a comunicat, taios, reprezentantul statului Virginia, Don Beyer. Amendamentul pe care Beyer vrea sa le introduca la o lege privind cheltuielile ar fi necesar din cauza “esecului fara precedent al presedintelui SUA de a se detasa de afacerile sale si din cauza inteferentei in curs intre Organizatia Trump si Casa Alba”. Deocamdata Casa Alba nu a raspuns cererilor de comentarii. Oricum, demersul democratului de Virginia nu are prea multe sanse, in conditiile in care republicanii controleaza atat Camera Reprezentantilor, cat si Senatul. Luna trecuta, procurorii generali din Maryland si din Districtul Columbia au initiat o actiune in instanta, pentru ca platile facute de Guvern afacerilor lui Trump ar fi incalcat Constitutia. Miliardarul republican a anuntat inca de anul trecut ca „renunta cu totul” la afacerile sale pentru a se dedica functiei de presedinte.

Un desen al lui Trump costa 9000 de dolari

Presedintele SUA are si veleitati de artist plastic. Dovada, un crochiu realizat cu marker negru in care apar contururile zgarie-norilor din New York, cu Trump Tower in centru. ”Opera” a fost facuta in 2005 de Donald Trump cu ocazia unui eveniment de caritate. Desenul, intr-o rama aurita, va fi vandut joi la o licitatie organizata de casa Nate Sanders, la un pret de pornire de 9000 de dolari (peste 7700 de euro). Desenul, care are dimensiunea de 11,5×9 inci, este o ”raritate” asigura casa de licitatii.