Guvernul premiaza cu bani notele de 10

Elevii care au obtinut note de zece la bacalaureat si la evaluarea nationala vor fi cadorisiti de Guvern cu cate treizeci, respectiv zece, milioane de lei vechi de caciula, hotararea de guvern care stipuleaza acest lucru fiind deja supusa dezbaterii publice.

”Se aproba acordarea de stimulente financiare in valoare de 1000 de lei fiecarui absolvent al clasei a VIII-a care a obtinut media 10 la evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a – 2017. Se aproba acordarea de stimulente financiare in valoare de 3000 de lei fiecarui absolvent de liceu care a obtinut media 10 la examenul national de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017”, se spune in proiectul de hotarare. Date fiind rezultatele de la prima sesiune de bacalaureat si a celor de la examenul de evaluare nationala care au avut loc in acest an, beneficiari vor fi cei 137 de absolventi de liceu care au obtinut media 10 la bacalaureat (si care vor primi cate 3.000 de lei fiecare) si cei 497 de absolventi de clasa a VIII-a care au obtinut la randul lor cea mai mare medie posibila la examenul de evaluare nationala – pe care Guvernul ii va premia cu cate 1.000 de lei de persoana.