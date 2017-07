Guvernul n-are solutii. Doar prezinta stirile

Nu o singura data am scris, si nu numai eu, despre haosul care domneste in institutiile statului. Nimeni nu stie cine, despre ce, cum sau ce se face. Exceptiile se pot numara pe degetele de la o mana. Asa s-a ajuns la situatia paradoxala in care vreun ministru, luat la bani marunti de premierul Mihai Tudose sau bagat in corzi de jurnalisti, sa nu poata prezenta solutii concrete de rezolvare a vreunei probleme.

Vrajeala ieftina si vorba lunga sunt dezideratele zilei. Inca nu am auzit vreun ministru sa deschida gura si sa spuna direct cum se lamureste cutare sau cutare lucru, ce masuri se iau si in cat timp lucrurile se pun pe un fagas normal. Nici pomeneala de asa ceva.

Sanatatea e bolnava de-a dreptul

Fiecare ministru are stilul lui de a incerca sa lege cuvintele in asa fel incat sa lase impresia ca el e cel mai nimerit pentru functia pe care o ocupa. Cand te uiti in CV-ul lui, zici ca ti-a pus Dumnezeu mana in cap cu un asa om priceput. Cand deschide gura, insa, e dezastru pe linie. Arata ca si cum ar fi fost zamisliti de Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii din Guvernul Ciolos. Parca citea de pe prompter stirile despre medicii care au parasit tara. Cati luna asta, cati de la inceputul anului si niciodata din ce cauza. Masuri luate pentru a stopa migratia? Pai nu despre asta e vorba, ca ce poate sa faca Guvernul? Fara exceptie, actualul ministru, Florian Bodog, se inscrie in acelasi tipar. In plin scandal al epidemiei de rujeola, el prezenta stiri despre lipsa vaccinului. Turna vrajeli despre producatori, despre un sistem sufocat de birocratie, dar niciodata nu spunea – si chiar n-a spus – in cate zile se vor reface stocurile sau in cate zile vaccinul va ajunge la medicii de familie. Intre timp, aproape seara de seara, televiziunile consemnau inca un caz mortal de rujeola.

Cazul Magda Vasiliu

Florian Bodog n-a inteles si probabil nu va intelege niciodata ca rolul lui de ministru nu este sa ne povesteasca despre producari sau importatori de medicamente. El trebuie sa iasa in fata oamenilor si sa spuna ce solutii a gasit sau a pus in practica pentru a rezolva orice criza a medicamentelor, indiferent cat ar fi de complicata. Cine sa se ocupe de asta? Zarzavagiii si coafezele? Bodog trebuie sa se ocupe de accesul cat mai usor al pacientului catre medic, de facilitarea obtinerii de documente solicitate si in tara, si in strainatate. Cazul Magda Vasiliu. Cunoscuta prezentatoare TV. Copil bolnav de cancer, la tratament in Italia. Nu poate obtine concediu medical pentru internarea alaturi de cel mic pentru ca legea romaneasca, intr-o bataie de joc absoluta, prevede ca medicul trebuie sa vada pacientul, nelasand loc pentru exceptii. A fost nevoie ca premierul sa bata cu pumnul in masa si sa ceara rezolvarea de urgenta a acestei situatii aberante si umilitoare. Este de inteles. De neinteles este insa ce mai cauta Bodog in Guvern? Doar ca sa prezinte stiri din Ministerul Sanatatii? Magda Vasiliu are norocul de a fi o persoana publica de notorietate. Mai cunoaste oameni, mai are o relatie, declanseaza lupta cu sistemul scriind pe reteaua ei de socializare. Dar zecile sau sutele de parinti anonimi in existenta, cu copii in aceeasi situatie, ce pot face?

Petre Daea e mut cand nu trebuie

Scandalul dublului standard la alimentele desfacute de firme europene pe piata romaneasca este si el in toi. La 9 din cele 29 de produse analizate si comparate s-au constatat diferente mari. Doar 29 de sortimente au fost studiate pentru ca acesta este numarul de produse asemanatoare identificate pe ambele piete. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, pe care nu stiu de ce imi vine sa-l vad ca pe un Romulus Zaroni al Guvernului Tudose dupa reflectiile lui personale despre frunze si oite, a refuzat sa declare numele producatorilor europeni. Nici acum nu a facut-o. Mai mult, nici denumirea produselor nu a fost dezvaluita, pe motiv ca nu e nevoie de un scandal international pe aceasta tema. Solutia lui Daea? Minunat de cretina! Doua zile a citit stiri pe langa subiect, fara sa ne ofere posibilitatea de a ne proteja. A fost nevoie sa intervina Protectia Consumatorului si sa explice ca, totusi, alimentele respective nu sunt chiar atat de periculoase. Daea nu a fost in stare. Ca sunt sau nu periculoase e un risc pe care fiecare si-l asuma sau nu, dar oamenii vor si trebuie sa stie pe ce dau banii.

Transporturile expropiaza cotete

De la Transporturi, stiri peste stiri. O sa facem, o sa avem, o sa construim. Ce? Drumul care trece printr-o fabrica din Slatina, ridicata pe vremea cand Mihai Tudose era ministrul Economiei si care acum e in prag de demolare, ca sa aiba masinile pe unde circula? Razvan Cuc, ministrul, se destrabaleaza in fata prompterului, dar, in realitate, expropiaza doua cotete pe zi pe Autostrada Bucuresti-Ploiesti, dupa cum i-a reprosat chiar premierul.