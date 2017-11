Guvernul, lovit la temelie de pesedistul Chirica

Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat razboi ”revolutiei fiscale” decise de Guvernul Tudose.

Desi are carnet de membru PSD, edilul iesean contesta modificarile aduse Codului Fiscal de guvernantii social-democrati si incearca sa blocheze aplicarea lor. Concret, Chirica a anuntat ca se va adresa Avocatului Poporului, Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Ministerului Justitiei, carora le va cere ori sa faca la CCR demersurile necesare blocarii ordonantei, ori ”sa gaseasca o solutie rezonabila care sa acopere deficitul”. ”Se incalca in mod flagrant cadrul de legalitate privind autonomia locala. Autoritatile locale trebuie consultate privind modul de repartizare a resurselor”, pledeaza Mihai Chirica. Acesta mai spune ca deficitul este imens, ”peste 40% din veniturile proprii”, si el nu poate fi compensat de sumele promise de guvernanti. ”Nu poti iesi pe sticla sa spui: o sa va mai dam. Din ce stie cel mai putin pregatit contabil, nici 4% nu acopera ce face ordonanta. Nu putem discuta de 3%. Ce e asta, ca va dam 3%?”, i-a criticat edilul pe colegii sai de partid din Guvern. ”Nu ne-a intrebat nimeni cum ne platim datoriile la banci, suntem in etapa de cofinantare a unui program european, precum si asupra celorlalte credite pe care le avem de sustinut. Nu ne-a intrebat nimeni ce facem cu investitiile, angajamentele pe care ni le-am asumat. Nu ne-a intrebat nimeni despre obligatiile fata de educatie, sanatate”, a trecut Chirica in revista motivele care l-au facut sa tarasca in instanta Guvernul sustinut de propriul sau partid.