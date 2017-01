Guvernul iti da 10.000 de euro ca sa-si iei masina electrica

Programul Rabla destinat achizitiei de masini electrice va fi extins in perioada 2018-2020. Este estimat ca peste 100.000 de romani vor beneficia de program si vor cumpara o masina electrica. “Valoarea voucherelor pentru o masina electrica va fi de 10.000 euro”, se arata in programul de guvernare al PSD.

Este adevarat, programul Rabla de anul trecut a avut si atunci o varianta destinata masinilor electrice intitulata Rabla Plus. Cei care casau o masina mai veche de opt ani si cumparau o masina electrica, beneficiau de tichete si eco-bonusuri de circa 6.000 de euro. Ministrul Mediului, Cristina Pasca Palmer, declara anul trecut la lansarea programlui Rabla pentru masini electrice, ca persoanele pot beneficia de doua tichete: unul de 5.000 de lei pentru achizitionarea unui automobil hibrid si un tichet de 20.000 de lei pentru achizitionarea unei masini electrice, situatie in care nu mai exista obligativitatea de casarea a unui autovehicul vechi. “In cazul in care cineva detine o masina veche pe care vrea s-o caseze, si doreste sa achizitioneze un autoturism suta la suta electric, de exemplu, va beneficia de un sprijin financiar total de aproape 6.000 de euro, asta pentru ca poate beneficia concomitent atat de prima de casare de 6.500 de lei, de partea de eco-bonusuri precum si de tichetul de 20.000 de lei”, a spus Cristina Pasca Palmer. Acum, programul de guvernare al PSD precizeaza: “Pentru incurajarea industriei auto, mai bine zis, producerea de masini electrice, dar si pentru a ne respecta obligatiile asumate in cadrul UE, vom extinde programul pentru finantarea statiilor de alimentare pentru masini electrice astfel incat, la 1 ianuarie 2020, pe teritoriul Romaniei, sa fie functionale cel putin 20.000 de puncte de alimentare instalate in retea”. Numarul autoturismelor electrice si hibrid comercializate in Romania a continuat sa creasca, iar in primele 10 luni ale anului trecut a ajuns la 834 de unitati, mai mult decat dublu fata de aceeasi perioada din anul 2015, reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA).

Masina asta nu te-ar costa ceva

Guvernul a spus ca vrea sa emita 100.000 de vouchere de 10.000 de euro valoare pentru achizita de masini electrice. Ei bine, Eli Zero costa fix 10.000$ si a fost proaspat lansata de chinezi la CES 2017. La 450 de kg greutate, prinde 37 de km/h. Productia incepe anul acesta in China si masina e buna de drum si in Europa cu toate normele la zi. Versiunile full au aer conditionat, Bluetooth si porturi USB. Autonomia in cel mai economic mod de condus e de 120 de km/h, adica in mod ideal. La fel cum sunt raportate si consumurile ireale ale masinilor cu motor cu ardere. Altfel, cel mai probabil e sa mergeti maximum 64 de km cu ea cu un plin de curent. Suficient pentru deplasarea in oras.