Guvernul inchide gura dascalilor

Executivul s-a scotocit de banii datorati profesorilor, conform unor decizii judecatoresti, reusind astfel sa mute gandurile cadrelor didactice de la majorarile de doi lei.

Respectarea, de catre Guvern, a angajamentului legat de achitarea drepturilor castigate in instanta de profesori a fost salutata de Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei. ”550 milioane lei vor merge pentru plata restantelor provenite din hotarari judecatoresti catre cadrele didactice din sistemul preuniversitar, iar 50 milioane lei pentru cadrele didactice din sistemul universitar. Acesta decizie reprezinta un rezultat important pentru CNMR si cadrele didactice, dar si un gest de responsabilitate si asumare de catre Guvern fata de sistemul de invatamant”, conchid multumiti reprezentantii CNMR, care luati de val se declara convinsi si ca Educatia isi va pastra sau chiar majora procentele de crestere a bugetului conform intelegerilor parafate in ultimii doi ani. Optimism greu de explicat din moment ce de cresterea salariala promisa de PSD, sub aprig juramant, in campanie, s-a ales practic praful dupa trecerea contributiilor de la angajator la angajat si cresterea preturilor iar proiectia bugetara pe 2018 este tot una scheletica. In timp ce dascalii, plus CNMR, se bucura degeaba, Guvernul s-a scos: da niste bani dar doar o data si asa sparge frontul contestatarilor ”revolutiei fiscale” fara a fi nevoit sa promita alte majorari salariale imposibil de operat si pentru 2018.