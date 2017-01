Guvernul, deszapezire in direct

Noul premier vrea ca tot romanul sa-l vada cum se bate cu viscolul si pentru asta a reinviat vechea moda comunista a teleconferintelor televizate, imbratisata pe vremuri si de Adrian Nastase.

Formula este clasica: premierul aflat sub reflectoarele camerelor TV ii chestioneaza rand pe rand pe ministri, prefecti, directori de Regii, meteorologi iar acestia recita care mai e situatia: cate strazi sunt blocate, cata sare a ramas, cum stam cu utilajele, cine si ce a nascut, daca a murit cineva, ce viteza mai are vantul. Intrebari si raspunsuri legitime intr-o situatie de vreme rea, dar care pot fi clarificate in interiorul Cabinetului si ulterior sa se prezinte un rezumat presei. Nu, Sorin Grindeanu vrea ca lumea sa vada ca Executivul sau misca, motiv pentru care exagereaza cu expunerea publica. Daca isi va pastra apetitul pentru interventii televizate, atentie la inundatiile care lovesc Romania in fiecare primavara. Nu de alta, dar episodul in care Victor Ponta si Liviu Dragnea pluteau pe apele adanci de-o schioapa intr-o barca trasa de jandarmi a devenit una din piesele de rezistenta ale folclorului nostru modern.