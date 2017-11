Guvernul da partide de sex si la arestatii preventiv

Executivul a aprobat modificarea Codului de Procedura Penala in sensul acordarii dreptului de a beneficia de vizite intime si persoanelor arestate preventiv.

Masura a fost luata dupa ce instanta de contencios constitutional a decretat ca diferenta facuta de CPP intre condamnati si cei arestati preventiv, in privinta dreptului de a avea vizite intime (drept de care nu beneficiau decat condamnatii), era una discriminatorie. Ca urmare, Guvernul a aprobat proiectul care modifica articolul 69 (!) – cel care stabileste cine are dreptul la vizite intime – si include persoanele arestate preventiv in randul beneficiarilor. Asadar, fie ca executa o pedeapsa definitiva sau sunt doar arestati preventiv, cei aflati dupa gratii pot avea momentul lor de intimitate cu persoana iubita, chiar daca legatura dintre ei nu este una oficializata. Important este ca sotii cu acte-n regula sa aiba la ei o copie legalizata a certificatului de casatorie iar concubinii sa faca dovada existentei parteneriatului lor prin prezentarea unei declaratii data pe propria raspundere in fata unui notar. In afara de probarea relatiei ce-i leaga, arestatii mai trebuie sa indeplineasca doua conditii: sa nu fi beneficiat de o permisie de iesire din penitenciar timp de minimum trei luni inainte de solicitarea vizitei intime si sa nu fi fost sanctionati disciplinar in ultimele sase luni. Legea prevede si modul in care detinutii isi pot spori sansele de avizare a unei intalniri romantice dupa gratii: sa participe cat mai activ la activitati si programe educationale, de asistenta psihologica si asistenta sociala ori la munca.