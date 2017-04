Guvernatorul Deltei a intuit corect urmarile dupa exemplul cu stiuca! A ramas fara functie

Schimbare la nivel de guvernator al Deltei Dunarii. Grigore Baboianu a ramas fara post la inceputul acestei saptamani, in urma unei decizii a premierului.

Contextualizand aceasta informatie privind eliberarea lui Baboianu din functia de Guvernator al Rezervatiei Bisferei “Delta Dunarii” si inlocuirea sa cu Malin Matei Musetescu, n-au fost deloc putini cei care si-au amintit ca au trecut doar doua saptamani de cand cel dintai tragea unele concluzii cu privire la partida de pescuit de stiuci, din Delta, la care au participat seful PSD si premierul Grindeanu. Dar si ca, inca de la momentul respectiv, Baboianu nu a ascuns faptul ca se asteapta sa ramana fara functie, dupa respectivele critici. Si iata – conicidenta sau nu! – ca s-a dovedit ca Grigore Baboianu a avut dreptate!

Va amintim in cele ce urmeaza declaratiile facute de Grigore Baboianu, pe fondul vizitei celor doi pesedisti in Delta, prilej cu care Dragnea s-a lauda ca l-a invatat pe primul-ministur sa pescuiasca. “Domnul premier si domnul presedinte al partidului (PSD-n.r) au avut acele permise de intrare in Delta Dunarii. M-as fi bucurat daca cei doi sau unul din ei, aratand o stiuca de dimensiuni… este un trofeu, nu poti sa-l lasi sa moara! Ar fi putut demonstrativ, sa o arate, sa o pupe, sa-i dea drumul in apa. Ca sa spuna: “Domnule, asa faceti in Delta Dunarii!”. Dar, cu siguranta, la urmatoarea descindere, cu siguranta ca un alt guvernator va putea sa arate un astfel de exemplu din partea…”, declara, Baboianu, pe 10 aprilie, la Europa FM. Intrebat de ce face referire la un alt guvernator, guvernatorul Deltei de la momentul respectiv raspunsese, razand: “pai daca daca dau astfel de exemple…”.

sursa foto: orasul-tulcea.ro

