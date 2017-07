Gucci se inspira din Star Trek

In introducerea unei noi campanii de promovare a colectie toamna-iarna 2017, casa de moda Gucci a lansat un filmulet care te face sa intelegi, in sfarsit, care e treaba cu toti acei alieni si androizi pe care-i promova in imagini pe Instagram inca din luna aprilie.

Ei bine, este vorba despre un concept inedit gandit de Alessandro Michele, care relationeaza creatiile sale vestimentare cu science fiction-ul din filmele anilor ’50-’60 si mai ales din cunoscuta serie tv Star Trek. Astfel, personajele care apareau, cu cateva luni in urma, in fotografii sau filmulete independete, sunt aduse acum laolalta in acest videoclip amuzant in care modelele, deghizate in extraterestri, alearga pe campuri cu dinozauri sau se plimba prin interioare labirintice. Totul pe un fundal cu muzica din epoca “Flower Power”. Scenografii suprarealiste, spatii psihedelice populate de umanoizi, extraterestri, roboti, pamanteni si dinozauri se imbina cu creatiile colectiei toamna-iarna Gucci. Nu lipsesc nici OZN-urile, care amintesc de filmul din 1987, “Flight of the Navigator”.